Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe abandonne lors des championnats de France

Dans quel état sera Julian Alaphilippe pour le départ du Tour de France samedi 1er juillet ? Le cycliste berrichon a montré des signes inquiétants ce dimanche, lors des championnats de France. Au bout de quelques kilomètres, il avait déjà perdu contact avec le peloton. La suite n'a été qu'une aggravation de la situation : terrassée par une chaleur étouffante, Alaphilippe a été pris de vomissements et a été contraint à l'abandon.

Le natif de Saint-Amand-Montrond laisse encore passer une course où il faisait figure de grand favori. Il ne décroche donc pas le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. On espère le voir plus en forme sur la Grande Boucle, où les premières étapes dans le Pays Basque conviennent parfaitement à ses qualités.