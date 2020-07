Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe dévoile sa préparation avant le Tour de France

Après plusieurs mois d'interruption à cause de l'épidémie de Covid-19, le cycliste Julian Alaphilippe va reprendre la compétition en Italie par deux courses qu'il connaît bien. D'abord la Strade Bianche le 1er août puis Milan-San Remo le 8 août. Deux courses remportées par le Berrichon l'an dernier au cours d'une saison 2019 remarquable.

Quatre courses pour se préparer au mieux avant le Tour de France

Le cycliste de Saint-Amand-Montrond ira ensuite arpenter les cols du Massif Central et des Alpes dans le cadre du Critérium du Dauphiné. Le départ sera donné à Clermont-Ferrand le 12 août. L'arrivée aura lieu à Megève le 16. "Le Dauphiné est la meilleure préparation possible pour le Tour de France. Ce sera une édition vraiment spéciale avec plusieurs étapes très difficiles mais ça ne me fait pas peur. J'aimerais beaucoup gagner une étape comme l'an dernier", réagit Julian Alaphilippe sur le site Internet de son équipe Deceuninck-Quick Step.

Enfin, le 23 août, Julian Alaphilippe participera aux championnats de France. "Gagner cette course et revêtir le maillot tricolore, je pense que c'est le rêve de tout cycliste. Je donnerai mon maximum même si le parcours ne me correspond pas vraiment cette année", indique Alaphilippe. Il sera ensuite temps de se diriger à Nice, ville départ de l'édition 2020 du Tour de France (29 août - 20 septembre). Le cycliste natif de Saint-Amand-Montrond fait un point sur sa forme physique du moment. "La préparation se passe bien pour l'instant. J'ai parlé à l'équipe de mes objectifs et je suis vraiment impatient de reprendre la saison pour voir comment je me sens et ce que je suis capable de faire", précise Alaphilippe.