Julian Alaphilippe fait son retour en course, à un mois des Mondiaux de cyclisme

On l'avait quitté le 31 juillet sur une sixième place à la Clasica San Sebastian, peu de temps après un Tour de France marqué par une victoire d'étape et le port du maillot jaune. Julian Alaphilippe fait son retour en compétition, ce jeudi. Le cycliste de Saint-Amand-Montrond prend le départ de la Course des raisins, un parcours de 192 kilomètres avec 20 montées à gravir. On n'est pas en haute montagne mais clairement, la succession des petites cotes va fatiguer le peloton.

Une répétition générale à un mois des championnats du monde

La concurrence sera relevée. Et pour cause, la Course des raisins va emprunter une partie du tracé des championnats du monde de cyclisme, dimanche 26 septembre. Julian Alaphilippe, maillot arc-en-ciel sur les épaules, aura à cœur de défendre son titre. C'est donc l'occasion de se jauger et de faire un premier test. Pendant le mois d'août, Alaphilippe a certainement profité de son fils né au mois de juin. Mais le champion du monde s'est surtout entraîné et préparé physiquement pour aborder la fin de saison en pleine forme. "Beaucoup de motivation pour cette fin de saison après un bon bloc de travail", confie d'ailleurs le cycliste berrichon sur son profil Twitter.