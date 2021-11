Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe pense déjà aux Jeux olympiques de Paris 2024

Julian Alaphilippe sacré champion olympique à Paris en 2024 ? On n'en est pas encore là, le scénario n'est encore que fictif. Mais le cycliste berrichon clame déjà son envie de participer à la prochaine olympiade. "Je serai candidat en 2024, c’est sûr et certain", assure-t-il dans une interview accordée à nos confrères du Figaro. Le natif de Saint-Amand-Montrond aura alors 32 ans et on peut aisément imaginer que son niveau de forme lui permettra de prétendre à une sélection en équipe de France.

Julian Alaphilippe a déjà participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Il avait alors terminé à la quatrième place. Cinq ans plus tard, il décide de faire l'impasse pour les Jeux de Tokyo, expliquant avoir d'autres défis sportifs à relever. Son deuxième sacre aux championnats du monde de cyclisme lui donnera raison. "On ne peut pas être partout. Il faut faire des choix et je suis content que ça paye. Si j’avais fait 25eme aux JO puis un beau Mondial, mais sans gagner, on m’aurait reproché autre chose", conclut Alaphilippe.

Le cycliste berrichon prend un peu de repos bien mérité après une saison 2021 chargée.