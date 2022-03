Le cycliste franco-russe Pavel Sivakov prend la nationalité française

Né en Italie, Pavel Sivakov a rejoint le sud-ouest à l'âge d'un an. Il a grandi en Haute-Garonne et y a passé de nombreuses années. Ses deux parents sont d'anciens cyclistes russes. Lui va maintenant défendre les couleurs de la France et se prononce contre la guerre en Ukraine menée par Vladimir Poutine.

La guerre en Ukraine a accéléré les choses

« Je voulais devenir Français depuis un certain temps, j'en avais fait la demande à l'UCI, mais compte tenu de ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je voulais accélérer les choses. Je tiens à remercier l'UCI et l'équipe Ineos Grenadiers de m'avoir soutenu dans ce processus et d'avoir contribué à en faire une réalité", explique le coureur d'Ineos.

Pavel Sivakov ajoute dans un communiqué publié par son équipe qu'il rêve maintenant des JO : "Avoir maintenant l'opportunité de courir en tant que ressortissant français dans des épreuves internationales me rend incroyablement heureux. Ce serait un rêve de courir à Paris aux Jeux Olympiques de 2024 pour la France. Comme je l'ai déjà dit, je suis totalement contre cette guerre et toutes mes pensées vont au peuple ukrainien. Comme la plupart des gens dans le monde en ce moment, j'espère la paix et la fin rapide des souffrances qui sévissent en Ukraine. »