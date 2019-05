Le cycliste jurassien Alexis Vuillermoz toujours en lice dans le Giro malgré une chute et une crise d'asthme

Le cycliste jurassien Alexis Vuillermoz a chuté dans un ravin à cause d'une violente crise d'asthme, ce mardi, sur le Tour d'Italie. Il a quand même terminé l'étape du jour et remonte sur son vélo ce mercredi dans le Giro.

Besançon, France

Le cycliste jurassien Alexis Vuillermoz présente "un énorme merci" à l'organisation du Giro et à son équipe ce mercredi, sur la chaîne L'Equipe, après l'incident qui a marqué son étape la veille. Alors qu'il pédale en pleine montée, le cycliste de l'équipe AG2R La Mondiale subit une violente crise d'asthme.

Alexis Vuillermoz tombe alors dans un ravin, avant d'être pris en charge par les équipes médicales du Tour d'Italie. L'incident ne l'empêche pas de remonter sur selle... et le Jurassien termine la 16ème étape, jusqu'à Ponte Di Legno, après 194 km et six heures de vélo.

Un énorme merci à l'ensemble du staff, aux copains @AG2RLMCyclisme mais également à l'organisation du @giroditalia de m'avoir mis en sécurité après une violente crise d'asthme dans le Mortirolo qui m'a fait tomber dans un ravin...en montée! 😱 Tomber 7 fois, se relever 8 ? #Giro — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) May 28, 2019

Il est toujours en course, ce mercredi pour la 17ème étape du Giro, même si cette chute lui a donné environ 30 minutes de retards sur les favoris.