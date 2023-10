Le cycliste lorrain Nacer Bouhanni met un terme à sa carrière professionnelle

Nacer Bouhanni ne prendra plus le départ d'une course cycliste professionnelle. Dans un message posté sur son compte Instagram, ce lundi 2 octobre, le coureur lorrain annonce qu'il prend sa retraite, à 33 ans.

ⓘ Publicité

"Après mon grave accident survenu l’année dernière qui m’a coûté une grave fracture de la cervicale et une très longue rééducation, j’étais devenu l’ombre de moi même" écrit le natif d'Epinal. Nacer Bouhanni a en effet subi deux blessures graves après des chutes en Turquie (2022) et à Majorque (2023).

Sur un vélo depuis l'âge de 6 ans, le sprinter fait d'abord ses armes en amateur a Epinal, Contrexéville-Mirecourt, Sarreguemines puis Troyes. En 2011, il signe son premier contrat pro avec la FDJ. Un an plus tard, il est sacré champion de France sur route (2012). Considéré comme l'un des meilleurs sprinters de sa génération, il remporte plusieurs étapes sur Paris-Nice, le Dauphiné Libéré... Mais surtout, il inscrit son nom au palmarès des grands tours : Espagne (3 étapes) et Italie (3 étapes et le maillot rouge du classement par points en 2014). En revanche, ne parviendra jamais à franchir en tête une étape du Tour de France, malgré quatre participations. Passé par l'équipe Cofidis, il appartenait à la formation Arkea Samsic depuis 2020. Il compte 70 victoires sur le circuit professionnel.