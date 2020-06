Le cycliste manchois Benoit Cosnefroy rempile chez AG2R La Mondiale

Benoit Cosnefroy, champion du Monde espoir en 2017, portera les couleurs de la formation AG2R La Mondiale jusqu’en 2023. Courtisé par d’autres équipes suite à ses belles performances depuis son passage dans le monde professionnel il y a trois ans, le manchois mise sur la continuité.

Je sens une véritable attente autour de moi. C’est une pression qui me plait et me motive

« Le projet est motivant. Je sens une véritable attente autour de moi. C’est une pression qui me plait et me motive. Il y a une véritable écoute et des perspectives intéressantes. Je veux désormais gagner une course d’un jour de l’UCI WorldTour et mon rêve serait de _remporter une classique ardennaise_.»

Le cycliste de 24 ans, vainqueur notamment de l'Etoile de Bessèges et du Grand Prix La Marseillaise en début d’année, se prépare pour la reprise de la saison. "_Il y aura de grandes choses à faire. J’ai très envie de lever les bras à nouveau "_, prévient Benoit Cosnefroy plus que jamais ambitieux.