Le cycliste manchois Benoît Cosnefroy s'impose sur le Grand Prix La Marseillaise

Pour sa première course de la saison, le cycliste originaire de Rauville-La-Bigot Benoît Cosnefroy a remporté dimanche 2 février le Grand Prix La Marseillaise. C'est son septième succès chez les professionnels.

Marseille, France

C'est ce qu'on appelle démarrer la saison en fanfare ! Le coureur cycliste manchois Benoît Cosnefroy s'est imposé dimanche 2 février sur le Grand Prix La Marseillaise, première manche de la Coupe de France.

A Marseille, après une course de 145 kilomètres, vallonnée et ponctuée de huit difficultés, le coureur AG2R-La Mondiale devance au sprint Valentin Madouas, Tom Devriendt et Jesus Herada. Le jeune espoir de 24 ans est parti en contre à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Le Valognais Anthony Delaplace termine 32e, et les Saint-Hilairiens Mikaël Chérel 33e et Arnaud Courteille 51e.

Cette victoire sur le GP La Marseillaise, c'est le septième succès de Benoît Cosnefroy dans sa carrière professionnelle, et la cinquième victoire sur une manche de Coupe de France.