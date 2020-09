Le cycliste mayennais Arnaud Courteille met un terme à sa carrière sur une grosse blessure à la clavicule

Une fin de carrière bien triste pour Arnaud Courteille. Victime d'une chute mardi pendant la course Paris-Camembert, le Mayennais a décidé de ranger définitivement son vélo au garage.

Fin de saison et donc fin de carrière pour le Mayennais Arnaud Courteille. Mardi, sur la course Paris-Camembert, il s'est fracturé la clavicule et souffre d'une entorse des cervicales.

Le coureur de B&B Hôtels avait prévu de prendre sa retraite sportive à l'issue de cette saison. Celle-ci s'achève donc un mois plus tôt malheureusement pour lui.

Arnaud Courteille aura passé dix années chez les pros, les sept premières à la FDJ et les trois dernières au sein de Vital Concept.

"Sa convalescence ne lui permettra pas de raccrocher un dossard pour sa dernière saison chez les professionnels. Merci pour ces trois saisons Arnaud" a commenté l'équipe B&B Hotels - Vital Concept.