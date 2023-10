Le cycliste Mickaël Chérel reprend ses études en compagnie de célébrités du monde sportif

Il a à peine eu le temps de souffler que déjà, Mickaël Chérel, entame un nouveau chapitre de sa vie. L'ex coureur professionnel cycliste de l'équipe AG2R Citroën a bouclé sa dernière course, le tour d'Espagne, il y a tout juste 15 jours. "Depuis, je n'ai pris le vélo qu'une seule fois. Pour l'instant, ça ne me manque pas", indique le jeune retraité de 37 ans, que l'on dérange voilà quelques jours, en pleine séance de jardinage chez lui, sur la Côte d'azur.

Continuer au côté d'AG2R Citroën

Mickaël Chérel a préparé son avenir, et cela passe par la reprise d'études qu'il va mener au sein du Centre de droit et d'économie du sport basé à Limoges. Il va y suivre un cursus de deux ans, pour décrocher un master de management général d'un club ou d'une équipe sportive. "Les cours vont débuter à Paris, à raison d'une semaine par mois. J'aurai surement du travail à réaliser entre chaque session et je compte également mettre en pratique ces enseignements en continuant d'apporter mon concours à mon ex équipe", précise Mickaël Chérel. Celui-ci est en discussion avec les dirigeants de la formation AG2R Citroën pour collaborer avec eux. Pour l'heure, il est toujours salarié de la formation jusqu'à la fin de l'année civile 2023, sous contrat de coureur professionnel.

Au côté d'anciens internationaux français

Dès ce lundi 2 octobre, Mickaël Chérel va découvrir sa formation et ceux qui vont l'accompagner durant deux ans, parmi lesquels d'autres sportifs de haut niveau en phase de reconversion. "Nous sommes vingt dans la promotion et j'ai vu des noms comme ceux de l'ex footballeur Laurent Koscielny, mais aussi Aurélien Rougerie, ancien rugbyman de Clermont-Ferrand et du XV de France, ou encore l'ex capitaine de l'équipe de France de basket, Céline Dumerc. Je serai le seul cycliste. C'est une bonne chose, je vais découvrir d'autres horizons".