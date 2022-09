Pierre Rolland prolonge le plaisir ! À presque 36 ans, le coureur orléanais poursuit son aventure avec la formation B&B Hôtels-KTM pour un an de plus. Déçu de son dernier Tour de France, il veut faire mieux la saison prochaine.

L'Orléanais Pierre Rolland roulera une saison de plus avec la B&B Hôtels-KTM

"Attaque de Pierre Rolland" ! Les fans de cyclisme pourront savourer un an de plus les attaques tranchantes du cycliste orléanais en montagne. Il vient de prolonger son contrat d'un an avec l'équipe B&B Hôtels-KTM.

Pierre Rolland, à presque 36 ans, mènera la formation bretonne la saison prochaine, après un Tour de France raté. Malade sur la Grande boucle, l'Orléanais n'avait pas atteint ses objectifs. "J’avais l’espoir de remporter une étape et jouer le maillot à pois mais rien ne s’est passé comme je l’aurais souhaité, détaille le coureur dans un communiqué. Ma décision aurait peut-être été différente si j’avais atteint mes objectifs cet été mais j’ai terminé le mois de juillet frustré. Je veux réaliser une belle fin de saison et repartir pour un Tour, l’an prochain."

Sa saison aura été marquée par ce titre de meilleur grimpeur décroché sur le criterium du Dauphiné. Une prestation qui a rassuré le coureur, touché par le Covid en début d'année. "J’ai traîné un Covid pendant plusieurs mois et n’ai retrouvé mes sensations qu’en mai-juin, détaille Pierre Rolland. Je me suis demandé si j’avais encore ma place dans ce milieu mais mon Dauphiné m’a conforté dans ma volonté de continuer à faire la course devant, profiter de ma liberté pour rester le coureur offensif que j’aime être."

Pierre Rolland disputera en 2023 la 17e saison professionnelle de sa carrière, marquée par deux victoires d'étapes sur le Tour de France.