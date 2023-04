Le cycliste Quentin Pacher à la rencontre des enfants avant le passage du Tour de France à Libourne

Le cycliste girondin, Quentin Pacher, était de retour chez lui ce jeudi. Le coureur de l'équipe Groupama - FDJ a fait un petit tour par Libourne à l'occasion d'un break de quelques jours dans sa saison. En tant qu'ambassadeur de l'agglomération pour la prochaine édition du Tour de France qui passera par sa ville natale pour la deuxième fois en trois ans, le 8 juillet prochain, il a rencontré plus de 300 élèves de CM1 et CM2 afin de leur faire découvrir son métier.

Un moment sans filtre

Au programme, un moment d'échanges avec les enfants. Et les questions n'ont pas manqué pendant près 1h30 : A quel âge vous avez commencé le vélo ? Comment avez-vous gagné d'étapes ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait mal lors d'une chute ? Quel a été le moment dont vous êtes le plus fier ? Avez-vous déjà remporté le Tour de France (rires) ? Quentin Pacher a répondu à toutes les questions sans filtre et avec bienveillance, même lorsqu'on lui a demandé si on lui avait déjà proposé du dopage !

Quentin Pacher répond aux questions des élèves de CM1 et CM2. © Radio France - Clément Carpentier

Ce petit moment a fait beaucoup d'heureux dans l'assistance : "J'ai adoré le voir car il est super gentil", "Je trouve ça génial de rencontrer un grand cycliste comme lui, c'est un grand moment pour nous", "J'adore le vélo et ça m'a donné encore plus envie de faire le Tour de France que je serai grande"... Des propos ont fait plaisir à Quentin Pacher, lui qui a particulièrement apprécié la franchise des enfants : "Ils sont sans filtre, c'est vraiment cool. Cela change. Et puis, je me mets à leur place, j'aurais adoré rencontrer un sportif professionnel tout petit. C'était un moment très sympa et ça donne envie de le refaire".

Il espère être retenu pour le Tour

Mais, pour l'instant, il va vite se reconcentrer sur sa saison avec l'objectif d'être retenu par sa formation pour la Grande Boucle. "Aujourd'hui, je suis dans une sélection élargie et je sais que si ça se passe bien et que je suis en forme, je peux être au départ. Maintenant, il faut être performant, bien se préparer mais c'est vrai qu'avec le passage à Libourne, le départ au Pays basque, ça va être incroyable et j'ai vraiment envie d'y être", explique Quentin Pacher.