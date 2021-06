Le cycliste tarnais Benjamin Thomas sacré champion de France du contre-la-montre

Pour la Groupama-FDJ, c'est un triplé. Pour l'Occitanie, c'est un doublé. Le Tarnais Benjamin Thomas a décroché ce jeudi 17 juin le titre de champion de France du contre-la-montre, sur le parcours tracé autour d'Epinal, où se déroulent les championnats cette année. Le deuxième est un Bigourdan : Bruno Armirail.

A 25 ans, Benjamin Thomas a gagné son duel avec le tenant du titre Rémi Cavagna (Deceuninck) pour s'adjuger un deuxième sacre national au terme des 45,6 kilomètres de course. Serré dans un premier temps - deux secondes d'avance pour Thomas au premier pointage situé au Km 11 -, le bras de fer a définitivement tourné à l'avantage du champion de France 2019 quand Cavagna a connu des problèmes mécaniques qui l'ont contraint à un changement de vélo. "C'est une immense satisfaction. Je ne faisais pas forcément une fixette sur Rémi, mon objectif était de me concentrer sur mon effort et de ramener le maillot", a commenté Benjamin Thomas, né à Lavaur.

La formation Groupama-FDJ de Marc Madiot a d'ailleurs connu une journée faste dans les Vosges, puisque Bruno Armirail et Alexys Brunel ont complété le podium, à 30 et 54 secondes de leur coéquipier. "Je savais que Bruno était dans le match, je n'ai pas su qu'Alexys allait faire troisième mais c'est la cerise sur le gâteau pour l'équipe", s'est félicité Benjamin Thomas.

Le rouleur tarnais est présent à chaque fois sur le podium du contre-la-montre depuis 2018. Il a acquis par ailleurs trois titres mondiaux sur la piste, dans l'omnium (2017 et 2020) et l'américaine (2017). Deux épreuves dans lesquelles il devrait concourir aux prochains Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).