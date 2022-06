Le cycliste tourangeau Cyril Lemoine retenu pour participer au Tour de France

Il sera le doyen de son équipe. A 39 ans, le Tourangeau Cyril Lemoine fait partie des huit coureurs retenus pour former l'équipe B&B Hotels- KTM sur le Tour de France 2022. Il sera au départ, à Copenhague, vendredi 1er juillet, pour sa huitième Grande Boucle.

La liste des huit coureurs a été annoncée ce lundi, au lendemain des championnats de France pendant lesquels Cyril Lemoine s'est mis en évidence en participant à l'échappée, reprise à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Une attitude offensive qu'on devrait à nouveau observer sur le Tour de France. "En chasseurs d’étapes, ambitieux et fidèles à leur ADN, les Men in Glaz joueront les trouble-fêtes" déclare le groupe dans un communiqué. Le manager sportif Didier Rous y dévoile les objectifs. "Nous serons là pour viser des étapes, en plaine comme sur des terrains plus accidentés (...) nous avons bâti un groupe homogène, capable de montrer sa solidarité dans les bordures ou les pavés et de jouer les francs-tireurs sur les étapes qui souriront aux échappés."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le groupe laisse de la place aux novices, avec trois coureurs qui n'ont jamais participé au Tour de France. L'Orléanais Pierre Rolland, 13 participations, endossera le rôle de "chef de file" aux côtés de Franck Bonnamour. Quant à Cyril Lemoine, le plus expérimenté de la bande après Pierre Rolland, il jouera les mentors pour les néophytes. Avec, certainement, de l'enthousiasme à revendre, lui qui avait dû abandonner dès la première étape du Tour de France 2021, victime d'une chute.