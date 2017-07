Le cycliste tourangeau Cyril Lemoine sera soutenu par toute sa famille en troisième semaine

Cyril Lemoine, seul représentant tourangeau sur cette édition du Tour de France, abordera la troisième semaine avec sans doute une motivation supplémentaire : toute sa famille le rejoint sur le parcours. Ses parents notamment sont partis de Saint-Pierre-Des-Corps direction les Alpes.

C'est un vrai bonheur pour son papa qui n'a pas encore eu le temps de s'y habituer. Jean-Luc Lemoine, à la retraite depuis deux ans, ne pouvait jamais suivre son fils sur la grande boucle jusqu'ici, lui qui était encore garagiste à Saint-Pierre-Des-Corps. "Juillet est un mois très chargé pour nous. Mais depuis l'an dernier je suis à la retraite. On va le suivre dans les Alpes en camping car, et en profiter pour se balader, c'est un vrai bonheur". Un bonheur partagé avec le fils et la femme de Cyril Lemoine qui seront là aussi pour le soutenir sur la troisième et dernière semaine du Tour, une épreuve que le cycliste de la Cofidis connait bien : c'est son sixième Tour de France, il a aussi couru trois Vuelta, le Tour d'Espagne.

"Je sais qu'il est bien car il m'a téléphoné. Quand il n'est pas bien, il n'appelle pas !"

On a assez peu vu le tourangeau depuis le début du Tour, il faut dire qu'il est équipier du sprinteur Nacer Bouhanni et que ce dernier peine à tirer son épingle du jeu. "J'espère qu'on le verra plus. Je l'ai eu au téléphone, il me dit qu'il a de bonnes jambes" témoigne son papa. "C'est bon signe. Quand il m'appelle, c'est qu'il est bien. Sinon il n'appelle pas !" Pour lui c'est sûr, sauf chute ou incident mécanique, son fils terminera le Tour. Et pourrait même tenter une échappée, du côté du Puy-en-Velay par exemple, prédit Jean-Luc Lemoine qui connait bien les qualités de son fils et les terrains que Cyril affectionne. Si il a le nez creux, alors on le verra devant dès ce dimanche, sur la 15ème étape entre Laissac-Sévérac L'Eglie et le Puy-en-Velay.