Le cycliste William Bonnet met un terme à sa carrière longue de 17 ans

Le cycliste originaire de Saint-Doulchard (Cher) vient de mettre un terme à sa carrière. Il a disputé sa dernière course sur la Milan-Turin ce mercredi.

C'est un coureur discret mais très apprécié qui quitte définitivement le peloton. William Bonnet vient de disputer la toute dernière course de sa carrière, la classique Milan-Turin. A 39 ans, le natif de Saint-Doulchard conclut une carrière très riche de 17 saisons. 10 participations au Tour de France, 5 au Tour d'Italie et 3 au Tour d'Espagne : le bilan de William Bonnet est impressionnant.

Un rôle d'équipier extrêmement précieux

Son principal coup d'éclat, c'est quand il remporte la deuxième étape du Paris-Nice en 2010. Six ans plus tard, il signe une superbe huitième place lors des championnats du monde de cyclisme. Pour le reste, William Bonnet a souvent eu un rôle d'équipier. Rien de dégradant. Au contraire, le berrichon a toujours apprécié ses missions. "Cela m'a toujours plu. Plus jeune, mes modèles n'étaient pas les champions mais leurs coéquipiers. J'ai peu gagné durant ma carrière mais je suis fier de ce que j'ai accompli", réagit William Bonnet sur les réseaux sociaux de son équipe, la Groupama FDJ.

Sur 17 ans de carrière professionnelle, William Bonnet en aura passé dix sous les couleurs de la FDJ. Il aura accompagné l'éclosion de Thibaut Pinot et aura tout fait pour tenter de l'amener jusqu'à la victoire finale sur le Tour de France. En vain.

Un pur produit de la formation berrichonne

C'est à l'âge de neuf ans qu'il se met à faire du vélo en club. En 1991, il rejoint alors le Club Cycliste Vierzonnais. Il fera aussi un court passage de deux ans avec l'Union Cycliste Châteauroux - Fenioux.