Le cycliste William Bonnet sélectionné pour son dixième Tour de France

Ce n'est pas une surprise mais une confirmation : William Bonnet sera au départ de l'édition 2020 du Tour de France. Le cycliste originaire de Saint-Doulchard a été sélectionné par son équipe, la Groupama-FDJ. Bonnet s'apprête donc à vivre un dixième Tour de France, avec pour mission de protéger et d'épauler son leader Thibaut Pinot, qui visera encore une excellente place au classement général et sans doute même la victoire.

A 38 ans, William Bonnet fera encore parler son expérience et sa science de la course. Il a repris la compétition seulement au mois d'août, après plus de 300 jours sans la moindre course. Une opération au genou puis le confinement l'ont obligé à un repos forcé. Mais William Bonnet s'est remis en forme en participant au Tour du Limousin. A lui de confirmer sa montée en puissance dès le départ de ce Tour de France, samedi à Nice.