Le cycliste sarthois Benoit Jarrier met fin à sa carrière professionnelle

Après neuf années passées dans le monde du cyclisme professionnel, et une participation au Tour de France, Benoit Jarrier, 31 ans, prend sa retraite. Le Sarthois entame une nouvelle vie. Sa reconversion va l'emmener loin du vélo, dans le secteur des travaux publics.

Benoit Jarrier range son vélo et prend sa retraite de cycliste professionnel. Le Sarthois, âgé de 31 ans, avait rejoint en 2012 l'équipe "Vérenda Rideau" (qui a changé de nom pour devenir, aujourd'hui, "Arkea-Samsic"). Son contrat n'a pas été renouvelé et, plutôt que de se mettre en quête d'une nouvelle formation, pour terminer sa carrière (il s'était promis d'arrêter après dix ans au plus haut niveau), Benoit Jarrier a préféré quitter le monde du vélo pro, dans lequel il aura passé, en tout, neuf années.

Une seule participation au Tour de France

Parmi les moments forts de sa carrière, Benoit Jarrier cite d'emblée le Tour de France, en 2014. Sa seule et unique participation à la Grande Boucle, l'année où il a, par ailleurs, remporté une étape sur le Tour de Normandie. Grand amateur des courses du Nord, comme le Paris-Roubaix, le Sarthois a fait une carrière au service de ses coéquipiers. "Je n'ai pas beaucoup connu la lumière", rappelle-t-il. "J'ai passé beaucoup de kilomètres en tête du peloton à rouler pour mes leaders, cette dernière année, souvent pour Nacer Bouhanni : je prenais beaucoup de plaisir à le faire", raconte le Manceau.

Le dopage ? Je peux me regarder dans une glace!

Le Sarthois quitte son équipe "Arkea-Samsic" au moment où elle est secouée par des soupçons de dopage concernant deux coureurs pendant le Tour de France. Benoit Jarrier, lui, assure partir la tête haute. "Je peux me regarder dans une glace. Je sais ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait." Et le coureur manceau insiste : "Dans le vélo, on se bat beaucoup pour mettre les tricheurs dehors".

Du vélo aux poids-lourds !

Après ses neuf années chez les coureurs professionnels, Benoit Jarrier s'apprête à changer radicalement d'univers : il va passer ses permis poids-lourds et super-lourd pour travailler dans le secteur de travaux publics et conduire de gros engins de chantier. "Depuis deux ans, je regarde les formations que je pourrais faire. C'est une idée qui a mûrît au fil du temps", détaille le jeune retraité. Benoit Jarrier qui veut aussi profiter de sa famille n'exclut pas, toutefois, un retour dans le monde du vélo, dans plusieurs années, pourquoi pas pour entraîner des jeunes.