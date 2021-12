Cyclo-cross : l'étape de coupe du monde à Flamanville victime des nouvelles mesures contre le Covid-19

Flamanville devait accueillir les 15 et 16 janvier 2021 une étape de la coupe du monde de cyclo-cross dans le parc du château. Elle aura bien lieu mais en version réduite. Seuls 5000 spectateurs pourront être accueillis, moitié moins que ce qu'espéraient les organisateurs.

Flamanville se prépare depuis des mois pour accueillir une manche comptant pour la coupe du monde de cyclo-cross les 15 et 16 janvier. La course aura bien lieu, mais en version réduite.

Le premier ministre, Jean Castex, a en effet annoncé lundi 27 décembre que les grands rassemblements seraient limités à une jauge de 2 000 personnes au maximum en intérieur et de 5 000 personnes au maximum à l’extérieur. Les responsables de l'évènement doivent revoir leurs ambitions à la baisse : ils espéraient 10000 spectateurs, la jauge sera réduite à 5000 personnes dans le parc du château.

C'est mieux que rien du tout

réagit Alain Leclerc, un des responsables. Les organisateurs tendent le dos en espérant que la situation sanitaire ne s'aggrave pas encore et qu'il faille aller jusqu'au huis clos.

Billetterie en ligne et passe vaccinal

La billetterie ne se fera qu'en ligne, sur internet, pour pouvoir mieux contrôler. Elle est ouverte depuis la mi-novembre. Pour assister au spectacle, ce sera aussi vaccin anti-Covid obligatoire : le passe vaccinal doit entrer en vigueur le 15 janvier.

Une version a minima donc pour une course inédite dans le département et une déception pour les organisateurs alors qu'on attend le gratin mondial de la discipline : 300 cyclistes et 22 nations sont engagés