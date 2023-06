Le Danois Jonas Vingegaard remporte le Critérium du Dauphiné 2023, Giulio Ciccone s'impose sur la 8e étape

Il a dominé ce Critérium du Dauphiné 2023 ! Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté ce dimanche la 75e édition de cette mythique course cycliste, affichant sa grande forme à trois semaines du Tour de France. La 8e et dernière étape a, elle, été remportée par l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) à Grenoble (Isère), devant Vingegaard et le Britannique Adam Yates. Le coureur italien remporte sa première étape dans cette épreuve.

La fin de la course a été éprouvante pour l'Italien : "Les 500 derniers mètres ont été terribles mais le public m'a poussé. Quand je regardais derrière moi, je sentais que j'avais suffisamment d'avance. Je suis très heureux", a déclaré Ciccone, triple vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. "C'est un cadeau pour ma future femme", a ajouté l'Italien qui doit se marier la semaine prochaine avant de courir le Tour de France. Cette année, il avait dû renoncer au Giro en raison d'un test positif au Covid-19.

L'Italien Giulio Ciccone s'est imposé sur la 8e étape devant Jonas Vingegaard © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Vingegaard survole l'édition 2023

C'est le onzième succès de la saison pour le Danois qui a fait le plein de confiance avant de défendre sa couronne sur le Tour à partir du 1er juillet, face notamment à son grand rival Tadej Pogacar. Le coureur de Jumbo-Visma, déjà vainqueur du Gran Camino et du Tour du Pays Basque en 2023, a survolé le Dauphiné, traditionnelle répétition générale avant la Grande Boucle. "C'est un très grand résultat pour moi. Le Dauphiné est une des plus belles courses du monde, je suis très heureux d'avoir pu gagner ici. Je n'ai jamais été seul, mon équipe a fait un super travail toute la semaine", a dit celui qui avait pris la deuxième place de l'épreuve derrière son coéquipier slovène Primoz Roglic l'an dernier.

Vainqueur de deux étapes, dont celle samedi en haut du col de la Croix-de-Fer , il a terminé avec 2 min 23 sec d'avance au classement général sur le Britannique Adam Yates et 2 min 56 sec sur l'Australien Ben O'Connor. "Je suis un peu surpris par les écarts, je ne peux qu'être très satisfait, je suis en bonne forme. Maintenant, je vais me détendre quelques jours et peaufiner la préparation pour le Tour", a commenté le Danois.

Ce dimanche, il s'est contenté de contrôler la course derrière l'échappée du jour dans laquelle avait notamment pris place Julian Alaphilippe, le jour de ses 31 ans. Le Français n'a été repris que sur la fin du col de Portes, l'avant-dernière des six difficultés, où Ciccone (Trek-Segafredo) s'est envolé. Dans le terrible mur final (1,8 km à 14,2%) menant à la Bastille, au-dessus de Grenoble, Vingegaard est sorti du groupe des favoris, mais n'a pas réussi à rattraper le grimpeur italien qui a gardé 23 secondes d'avance sur la ligne.

Le top 5 du classement général final

1. Jonas Vingegaard

2. Adam Yates, à 2'23''

3. Ben O'Connor, à 2'56''

4. Jai Hindley, à 3'16''

5. Jack Haig, à 3'47''

Le top 5 de l'étape

1. Giulio Ciccone

2. Jonas Vingegaard, à 23''

3. Adam Yates, à 33''

4. Ben O'Connor, à 49''

5. Guillaume Martin, à 54''

Les maillots

Maillot jaune de leader : Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Maillot vert du classement par points : Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Maillot à pois du meilleur grimpeur : Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Maillot blanc du meilleur jeune : Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers)

Ineos Grenadiers est en tête du classement par équipe

Combatif de l'étape 8 : Giulio Ciccone

Retrouvez tous les classements de cette 7e étape du Critérium du Dauphiné 2023 sur le site de la course.

