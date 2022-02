Le Danois Jonas Vingegaard vainqueur de la Faun Drôme Classic

Le vainqueur de la Faun Drôme Classic est Danois ! Il s'agit de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui arrive juste devant deux Français : Guillaume Martin (Cofidis) et Benoit Cosnefroy (AG2R) au terme d'une course très disputée, avec 191 km 500 et 2400 m de dénivelé sous le soleil. Jonas Vingegaard s'était déjà illustré pendant le Tour de France, où il avait fini deuxième.

Guillaume Martin, qui avait fini 5e hier, sur l'Ardèche Classic, obtient la deuxième place sur le podium : "Satisfait mais aussi déçu, c'est rageant de passer si proche de la victoire alors que j'avais de super jambes ! On va quand même retenir le positif : une deuxième place c'est super quand on regarde la liste des engagés, et puis la course a été très disputée ! Et puis avoir avoir réussi à battre dans un final pour puncheurs, des coureurs comme Julian Alaphilippe et Benoit Cosnefroy, qui sont les meilleurs du monde là-dessus, c'est vraiment pas mal !"

Cet habitué des Boucles Drôme Ardèche, qui vient tous les ans depuis 2017, l'assure en tous cas, il reviendra : "Moi je suis un afficionados de cette course ! C'est pas toujours avec la même météo, mais c'est une super région, on y passe souvent avec le Tour et le Critérium du Dauphiné, on ne profite pas beaucoup du paysage mais les profils sont escarpés et ça donne des courses intéressantes."

Pas de podium en revanche pour les stars présentes sur cette édition 2022 des Boucles Drôme Ardèche : Julian Alaphilippe (Quick Step) termine 5e, après une perte de vitesse dans la bosse finale. Primoz Roglic finit quant à lui 28e. Le Romanais Pierre Latour, local de l'étape, finit 82e.