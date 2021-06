Le défi de Sylvain Georges : battre le record de la Race Across France, 2500 km de vélo sans arrêt

L'ancien coureur professionnel puydômois Sylvain Georges ambitionne de décrocher le record de la Race Across France en juillet prochain : 2.500 kilomètres à vélo entre Mandelieu dans les Alpes-Maritimes et Le Touquet dans le Pas-de-Calais. Il a peaufiné sa préparation sur le circuit de Charade.

Quelques jours après la fin du Tour de France, le 24 juillet prochain, Sylvain Georges enfourchera son vélo pour prendre le départ d'une course bien différente de celles qu'il a disputé quand il était coureur professionnel pendant 17 ans dont deux dans l'équipe AG2R La Mondiale.

En prenant le départ de la quatrième édition de la Race Across France, la première épreuve d'ultra-cyclisme dans le pays, le cycliste originaire de Beaumont dans le Puy-de-Dôme se lance un nouveau défi cinq ans après avoir pris sa retraite sportive. L'idée de s'aligner sur cette course d'endurance est née d'une amitié avec le Clermontois Thomas Lorblanchet premier champion du monde de trail en 2009. Ensemble il y a quelques mois, ils ont rallié à vélo le Puy-de-Dôme au Mont-Blanc, soit plus de 400 km d'une traite.

Une première expérience très fatigante de l'aveu même de Sylvain Georges qui a malgré cela fait germer l'idée de ce défi hors-norme. 50 coureurs seulement s'aligneront au départ de la distance la plus longue de la Race Across France. Le parcours du sud au nord de la France passera par le mont Ventoux, l’Alpe d’Huez, Annecy, Grenoble et Lyon avant de traverser la France d'est en ouest pour rejoindre la côte normande. Sylvain Georges vise le record : arriver en moins de 4 jours et 20 heures.

Sylvain Georges à l'objectif de battre le record de l'épreuve de 4 jours et 20 heures © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Manger gras et ne pas dormir

Un défi physique et mental qu'il prépare depuis plusieurs mois déjà. A 37 ans, il sait qu'il va devoir aller chercher des ressources insoupçonnées au fond de lui pour parvenir ne serait ce qu'à terminer l'épreuve sans parler de battre le record. Il devra dormir le moins possible, c’est pourquoi à l'aide d'une sophrologue, il s'entraîne à faire des micro-siestes de 9 minutes toutes les 3 ou 4 heures, à apprendre à s'endormir en trois minutes et à faire des exercices de respiration pour contrôler la douleur physique qui ne manquera pas d'apparaître au fil des heures passées sur le vélo. "Avec ma sophrologue, le travail en amont que nous faisons s'apparente à une préparation comme les marins du "Vendée Globe" ou du Trophée Jacques-Vabre, j'apprends à gérer la privation de sommeil."

Actuellement, sa phase de préparation passe par la répétition en deux semaines de séquence de 12 heures de vélo non stop. La première s'est avérée un peu difficile, la seconde s'est mieux passée. Pour la dernière sur le circuit de Charade vendredi 11 avril, Sylvain Georges s'est mis dans les conditions qu'il appréhende le plus c'est-à-dire rouler de nuit. "Je voulais connaitre des sensations que je n'ai pas l'habitude d'avoir pour ne pas être étonné si pendant l'épreuve j'ai les yeux qui se croisent, si j'ai des hallucinations. Mon but c'est de pousser mon corps dans ses limites pour le jour de mon défi comprendre ce qui va m'arriver, ne pas m'affoler et continuer a pédaler."

De 19 heures à 7 heures du matin, accompagné par quelques amis cyclistes venus le soutenir, il a parcouru 300 kilomètres avec seulement 33 minutes de pause. "C'était trop risqué de rouler de nuit sur les routes ouvertes aussi le directeur du circuit a bien voulu m'en autoriser l'accès lorsque je lui ai parlé de mon projet", explique Sylvain Georges, "l'autre raison c'est que le circuit n'est pas plat et je retrouve ainsi des conditions identiques aux routes que je trouverais dans les Alpes." Au bout de la nuit, il a accumulé 6.655 mètres de dénivelé sur 330 kilomètres.

Une course contre lui même mais soutenu par une équipe

En juillet, pendant les presque cinq jours que dure l'épreuve le coureur auvergnat pourra compter sur une équipe de 18 personnes qui se relaieront jour et nuit pour l'accompagner afin d'assurer sa sécurité sur les routes, mais également la logistique avec un camping-car qui le suivra et dans lequel il pourra s'accorder de courtes séquences de repos ou prendre une douche.

Pour le reste, Sylvain Georges prendra ses trois repas normaux, petit déjeuner, déjeuner et dîner sur le vélo. La semaine avant le départ, il adaptera son régime à l'effort qu'il devra fournir, c'est-à-dire limiter les sucres et en revanche privilégier les graisses et les repas roboratifs qu'il prendra durant toute l'épreuve.

Sylvain sait ce que c'est de souffrir sur le vélo et je crois que c'est une situation qu'il aime - Jean-François Georges son père.

Jean-François Georges, le papa et premier supporter de Sylvain, est convaincu que son fils peut relever le défi d'améliorer le chrono du tenant du titre. "Mon fils est très motivé, _quand il a envie de faire quelque chose, il va jusqu'au bout quoique ça coûte_. Je crois que par le passé avec les efforts qu'il a consenti sur le vélo quand il était professionnel, il sait ce que c'est de souffrir et je pense que c'est une situation qu'il aime."

Sylvain Georges aura à affronter de nombreuses inconnues, la météo n'étant pas une des moindres. "C'est comme une course en bateau, il faudra adopter une stratégie en fonction de cette météo, rouler plus vite pour éviter une dépression ou au contraire rouler moins vite et la laisser passer avec le risque de perdre du temps, ce que je crains le plus c'est le vent du nord, il aura pour conséquence de rouler 2500 km avec le vent dans le nez! Malgré tout on ne peut pas s'empêcher de lui souhaiter bon vent !