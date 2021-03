Le départ du Tour de France 2023 sera donné à Bilbao, en Espagne

Le Tour de France 2023 partira depuis Bilbao et son célèbre musée Guggenheim au Pays basque espagnol (photographié ici lors du Tour d'Espagne 2016).

L'édition 2023 du Tour de France partira de Bilbao, au Pays basque espagnol. Le directeur général du Tour, Christian Prudhomme, et les représentants des autorités locales ont annoncé la nouvelle ce vendredi 26 mars 2021 devant le musée Guggenheim. Les détails du tracé restent à préciser mais les organisateurs indiquent qu'en 2023, la course commencera par une étape avec départ et arrivée à Bilbao, la capitale de la province de Biscaye. La deuxième étape ira de la province de Biscaye à celle d'Alava dont Vitoria-Gasteiz est la ville principale.

Dernier départ en 1992

Le dernier Grand Départ du Tour de l'autre côté des Pyrénées date de 1992. Il avait été lancé, par un prologue, depuis San Sebastian et le cycliste espagnol Miguel Indurain avait emporté sa deuxième victoire sur le Tour à l'époque.

Avec cette édition 2023 au départ de Bilbao, ce sera la deuxième fois consécutive que le Grand Départ du Tour est donné à l'étranger. Cet été, le Tour partira de Brest, en Bretagne, mais en 2022, il s'élancera de Copenhague, au Danemark.