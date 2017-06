Dernier Tour de France pour le chouchou du public, l'Alsacien Thomas Voeckler

A 38 ans, Thomas Voeckler prendra ce samedi le départ de son 15e et dernier Tour de France. L'Alsacien, très apprécié du public, tire sa révérence avec "un peu de nostalgie".

Le Tour de France qui s'élancera de Düsseldorf en Allemagne ce samedi 1er juillet sera le dernier de Thomas Voeckler de l'équipe Direct Energie. A 38 ans, l'Alsacien prendra le départ de son 15e tour, sa dernière course avant la retraite. Thomas Voeckler ne pouvait pas tirer sa révérence ailleurs que sur la Grande Boucle.

La belle histoire de Thomas Voeckler avec le Tour de France commence à s'écrire en 2004. Le 8 juillet après une folle échappée de 184 kms, le natif de Schiltigheim s'impose à Chartres et endosse le maillot jaune. Il va le garder sur ses épaules pendant 10 jours. Dès lors son étiquette de chouchou du public ne se démentira plus. Ce qui plaît ce n'est tant pas son style de course que son énergie débordante et son caractère bien trempé.

En 2011, il est en jaune jusqu'à trois jours de l'arrivée mais ne finit que 4e au général, crucifié par ses adversaires dans le col du Galibier.

L'année d'après, il décroche le maillot à pois de meilleur grimpeur et 2 victoires d'étape.

S'il y a une ouverte je la saisirai" - Thomas Voeckler

A 38 ans, Thomas Voeckler veut avant tout prendre du plaisir pour son dernier tour. "Il y a une petite pointe de nostalgie c'est sûr, on savoure d'autant plus". Mais son esprit de compétiteur le rattrape toujours : "s'il y a une ouverture et que mes jambes suivent, je la saisirai", avoue l'Alsacien.

Thomas Voeckler dans "Plus belle la vie"

Après ce sera la retraite et la télé... Thomas Voeckler va participer cet été à la série Plus Belle la vie ! Il doit y jouer son propre rôle.