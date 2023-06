Le Géant du Tourmalet a retrouvé le sommet

Octave a retrouvé sa place au sommet ! La statue du Géant du Tourmalet a été replacée au sommet du col, comme chaque année, à quelques semaines du Tour de France. Elle rend hommage à Octave Lapize, premier coureur à avoir franchi le col du Tourmalet en 1910. L'emblématique Géant a été escorté par près de 1000 cyclistes amateurs qui ont voulu s'attaquer à la montagne la plus connue du Tour.

La statue rend hommage à Octave Lapize, premier coureur à avoir franchi le col en 1910. © Radio France - Fanny Narvarte

Ascension mythique

Ça faisait trois ans que la fête du Géant n'avait pas eu lieu à cause du Covid-19. "C'est une transhumance cyclo-festive, sans compétition. Il y avait une énorme attente, avec les habitués qui étaient frustrés, en demande de cet événement très fédérateur", explique Marc Brüning, directeur de l'office départemental des sports des Hautes-Pyrénées.

Et les sportifs amateurs ont répondu présent. Gérard est arrivé en haut, essoufflé. "C'était très dur, le dernier kilomètre avec une pente à 10%, c'est la mort". Même si l'ascension a été difficile, tous ont pris du plaisir. "J'étais très contente de la balade, même s'il faisait frais et que c'était pluvieux. Le Tourmalet c'est mythique", raconte Élodie. Avec à l'arrivée, la libération, et la vue sur la statue et sur la vallée.

Plusieurs centaines de cycliste ont atteint le sommet, malgré une météo capricieuse. © Radio France - Fanny Narvarte

Bruno Armirail, parrain de cette année

Petit cadeau supplémentaire, la venue du directeur du Tour, Christian Prud'homme et du coureur bigourdan Bruno Armirail, parrain de la journée. Auréolé de succès après sa grosse performance sur le Tour d'Italie, le cycliste a tenu à revenir en Bigorre pour l'occasion. "Je ne peux pas le faire tous les ans, donc dès que je suis disponible je fais la montée du Géant. C'est un beau moment de partage, beaucoup de monde m'a encouragé donc ça fait vraiment plaisir."

Le bigourdan ne sera pas au départ du Tour. Il n'a pas été sélectionné par son équipe Groupama-FDJ. Le Tour de France passera par le col du Tourmalet le 6 juillet, pendant l'étape Tarbes-Cauterets. La veille, le 5 juin, la course partira de Pau pour rejoindre Laruns.