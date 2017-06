Le Grand Départ du Critérium du Dauphiné, c'est dimanche

L'événement de ce week-end de Pentecôte dans le département de la Loire, ce sera le grand départ du Critérium du Dauphiné

Une première étape de 171 km en boucle dimanche matin autour de Saint-Étienne avant un départ de la deuxième étape, lundi matin, de Saint-Chamond, direction Arlanc dans le Puy de Dôme à travers les monts du Forez.

Depuis quelques jours, Saint-Étienne se met progressivement aux couleurs de ce "grand départ", banderoles un peu partout dans la ville, interdictions de stationner, et derniers préparatifs autour du cours Fauriel. le Patron d'ASO, Christian Prudhomme organisateur du Criterium est ravi de la mobilisation stéphanoise.

La 69éme édition du Critérium du Dauphiné prend son Départ dimanche de Saint-Étienne.

Un périple de 8 jours sur 1.151 km à travers toute la région Auvergne -Rhône Alpes et même une légère incursion en Bourgogne. 22 équipes seront au départ, soit 176 coureurs dans le peloton. Ce départ de Saint-Étienne, c'est un hommage au passé cycliste de la ville

Bernard Hinault en 1985, juste après sa chute - ©Dauphiné Libéré

Le Critérium du Dauphiné qui part dimanche de Saint-Étienne, n’est évidemment pas le Tour de France, mais à bien des égards, la course s’en approche beaucoup.

Christian Prudhomme, le patron d'ASO a le sourire © Radio France - yves renaud

Dimanche la circulation va sans doute être un peu compliquée à St Étienne. Le départ en milieu de matinée va couper le ville en deux et l'arrivée vers 14 h 30 , va elle bloquer le cours Fauriel et tout le secteur d'accès à Rochetaillée.

Le cours Fauriel sera bien le lieu stratégique de la course dimanche

A partir de 9 h 00, le village de départ devrait commencer à s'animer . A partir de 9 H30 les premiers coureurs viendront signer leur feuille d'engagement sur la course, passage obligé. Une séance de signature qui va se poursuivre jusqu a 10 H 20, heure du départ fictif. Le peloton va ensuite se rendre en caravane au départ réel en passant par la mairie, la salle de concert du Fil, le Zénith / le stade Geoffroy Guichard jusqu'à l'entrée de la Tour en Jarez. Kilomètre 0

Carte et horaires de la première étape - ©aso

126 km plus tard après être passés par le col du pilon, la côte de Roche / la côte de Périgneux, celle de Saint Romain les Atheux et la côte de Tarentaise, les coureurs seront de retour cours Fauriel pour un premier passage sur la ligne prévu à 13 h 30.

Détail de la boucle Terrenoire / Rochetaillée - ©aso

Ils enchaîneront alors 3 circuits avec le boulevard Alexandre de Fraissinette, la rue de l’université la côte de Terrenoire la descente de Rochetaillée et le boulevard Val Benoite / second passage sur la ligne à 13 h 50 / un troisième vers14 h 17 et enfin l'arrivée aux environs de 14 h 30.

Une course à vivre sur les antennes des France Bleu du parcours et sur francebleu.fr avec des rendez vous quotidiens : tous le soirs et tous les matins.