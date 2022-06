Le Grand Format de France Bleu Isère : l’Alpe d’Huez, une montée électrique

Le 14 juillet prochain, le Tour de France fera étape à l'Alpe d'Huez 4 ans après. 21 virages mythiques, un public électrique, et parfois aussi problématique, le Grand Format vous emmène au cœur de la folie de la plus célèbre montée du cyclisme.

L’Alpe d’Huez et le Tour de France c’est une histoire vielle de 70 ans. La grande boucle s’est arrêtée pour la première fois dans la station de l’Oisans en 1952. Début d’une relation parfois tumultueuse, excessive mais toujours passionnée.

La montée la plus célèbre du monde

Comme d’autres grands noms du cyclisme Thibaut Pinot s’est imposé à l’Alpe d’Huez en 2015 © Maxppp - Francis Nicolas maxppp

Pour comprendre ce que représente l’Alpe d’Huez il faut venir un jour quelconque l’été sur la fameuse route et ses 21 lacets. Les cyclistes y sont partout à tel point que la station de l’Oisans a longtemps été surtout connue pour le vélo, bien plus que le ski ! Une histoire née donc en 1952 avec la première venue du Tour et déjà un premier vainqueur légendaire Fausto Coppi. Années après années, passage de la grande boucle après passage de la grande boucle, l’ascension a pris de l’ampleur pour devenir aujourd’hui une référence mondiale, comme le confirme le commentateur grenoblois du Tour sur France Télévision, Alexandre Pasteur : "C’est effectivement la montée la plus célèbre. J’étais au Danemark il y a quelques semaines pour préparer le grand départ, et les Danois quand on évoque le Tour de France ils n’ont qu’un mot à la bouche -l’Alpe d’Huez !!!- un peu comme les Hollandais. 1952 c’est la première arrivée en altitude de l’histoire du Tour, avec en plus un vainqueur mythique Fausto Coppi. L’arrivée à l’Alpe d’Huez de 1952 c’est enfin les premières images télé en direct, il y a donc tout cet historique qui confère à l’Alpe d’Huez un côté sacré."

"Il a fallu intervenir dans le cimetière, leur dire que non, ce n’est pas un lieu où faire la fête !" - Jean Yves Noyrey, maire de l’Alpe d’Huez à propos du fameux virage des hollandais.

Thomas Voeckler et Pierre Rolland fendent la foule en 2013 © Maxppp - Pierre Teyssot

Les spectateurs ont une part importante dans le mythe de l’Alpe d’Huez, qui se transforme en véritable stade à ciel ouvert à chaque passage du Tour. Une foule colorée, bruyante et excessive se presse plusieurs jours auparavant, et patiente en ne s’abreuvant pas toujours avec modération notamment dans le fameux virage numéro 7, celui des Hollandais, haut lieu de la fête. Mais voilà parfois la montée de l’Alpe d’Huez déborde, le maire Jean Yves Noyrey en sait quelque chose : "Il a fallu intervenir dans le cimetière, leur dire que non, ce n’est pas un lieu où faire la fête !"

Lors de la dernière venue du Tour, en 2018 le champion italien Vincenzo Nibali chute et doit abandonner à cause d’une vertèbre fracturée. La fête n’était pas au rendez-vous regrette encore aujourd’hui Jean-Yves Noyrey. "La dernière étape qui est venue sur l'Alpe était pour nous une étape qui ne s'est pas bien déroulée. D'abord parce qu'il y avait une grosse, grosse pression au niveau de la gendarmerie pour faire attention à tout. On peut être tout à fait en sécurité, mais plus discret. La montée doit rester une montée sympa, joviale."

"Je n'imagine pas un Tour de France sans l'Alpe d'Huez" - Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France © Maxppp - Pierrick Delobelle

Quatre ans après la Grande Boucle revient donc dans la montée de l’Oisans, avec encore au centre de l’attention, la sécurité. Un mois avant l'évènement, le patron du tour exhorte les spectateurs à respecter la course et les coureurs : "Si je pouvais dire aux gens qui vont venir qu'il faut surtout venir sans fumigènes, ce serait bien qu'ils m'écoutent. Les fumigènes, ça n'a jamais rendu service sur la route du Tour de France. Vous enfumez des champions qui ont déjà du mal à respirer en raison de l'effort. Ils ne voient plus rien. Pour que l'Alpe reste l'Alpe, il faut que ça reste la fête."

Les débordements, et les trois années d’absence, ont fait naitre une crainte, et si le mythe était menacé ? Et si le Tour se passait de l’Alpe d’Huez ? La réponse de Christian Prudhomme est sans équivoque : "Je n'imagine pas un Tour de France sans l'Alpe d'Huez. Quand je dis que je n'imagine pas un Tour sans l'Alpe, ou sans le Ventoux ça ne veut pas dire qu'ils sont tous les ans au parcours, mais simplement qu'on y aille régulièrement. L'Alpe d'Huez, on vous en parle au bout du monde. Quand on vous parle du Tour de France, on vous parle de l'Alpe d'Huez, on parle du Ventoux, on parle du Tourmalet, du Galibier. Il faut aller de l’avant avec des nouveautés, bien évidemment, mais dans les monuments que l'on souhaite protéger, il y a évidemment l'Alpe d'Huez."

Un monument qui sera donc au programme de la 12ème étape du Tour de France, le 14 juillet prochain.