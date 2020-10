Le handbiker corrézien Mathieu Bosredon conserve ses titres de champion de France

Ce week-end avait lieu les championnats de France de paracyclisme sur route à Evires en Haute-Savoie. En lice sur la course en ligne et au contre-la-montre, le Corrézien Mathieu Bosredon a remporté les deux épreuves. Le Briviste conserve ainsi ses titres de champion de France conquis en 2019.

Mathieu Bosredon conserve ses maillots bleu blanc rouge ! Déjà titré en 2019, le Corrézien récidive et remporte deux titres de champion de France 2020, en course en ligne (samedi) et en contre-la-montre (dimanche) sur son handbike à Evires en Haute-Savoie. Le handbike est un vélo à trois roues, tractées par la roue avant à l'aide d'un système utilisant l'énergie des bras.

Mathieu Bosredon, au centre de la photo, conserve ses titres de champion de France du contre-la-montre et de course en ligne. - Handisport Cyclisme France

Ces deux nouveaux titres viennent remplir son riche palmarès. Multiple champion de France, Mathieu Bosredon a déjà terminé 3ème aux championnats du monde de paracyclisme en 2015 et 4ème aux jeux paralympiques à Rio au brésil en 2016.