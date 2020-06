Le Haut-Saônois Thibaut Pinot fidèle à son équipe Groupama-FDJ pour encore au moins trois ans

Thibaut Pinot vient de fêter ses 30 ans en fin de semaine dernière (29 mai) et le cycliste haut-saônois continuera sa carrière au moins jusqu'à ses 33 ans ! Le leader de la Groupama-FDJ annonce ce jeudi matin sa prolongation de contrat pour les 3 prochaines saisons (2021 à 2023) avec son équipe de toujours où il est passé professionnel en 2010.

"Les années passent mais l'envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec @GroupamaFDJ", écrit Thibaut Pinot sur son compte Twitter à moins de trois mois des nouvelles dates du Tour de France 2020 où il espère briller du 29 août au 20 septembre. Et en particulier lors de la 20e et avant-dernière étape : le contre-la-montre individuel tracé dans son département de la Haute-Saône entre Lure (sa ville de naissance) et La Planche des Belles Filles, en passant par son village de Mélisey.