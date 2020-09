Le jeune coureur cycliste mayennais, Clément Davy, rejoint la Groupama-FDJ de Marc Madiot et Thibaut Pinot

C'est une sacrée bonne nouvelle pour Clément Davy qui va intégrer l'équipe Groupama-FDJ. Le jeune coureur de 22 ans faisait partie de la réserve depuis 2019.

Clément Davy, originaire de Fougerolles-du-Plessis dans le bocage mayennais, va donc évoluer dans une formation _World Tour_, le plus haut niveau mondial, et sera l'équipier, notamment, d'Arnaud Démare et de Thibaut Pinot pour les 2 prochaines saisons. Son patron sera Marc Madiot, natif de Renazé.

Clément Davy pourrait, si ses performances le justifiaient, participer aux plus grandes épreuves comme le Tour de France et Paris-Roubaix.