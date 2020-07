Le journaliste Guillaume Di Grazia revient sur le Tour de France 2019 de Julian Alaphilippe

Le journaliste et commentateur d'Eurosport, Guillaume Di Grazia, sort aujourd'hui un livre, "Orages et désespoirs". Il revient notamment sur la journée du 26 juillet 2019, quand Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune dans des conditions rocambolesques.

Et si Julian Alaphilippe avait gagné le Tour de France 2019 ? La question est posée en couverture du livre Orages et désespoirs de Guillaume Di Grazia, qui commente la Grande Boucle pour Eurosport. Le 26 juillet 2019, lors de la 19e étape, Julian Alaphilippe perd le maillot jaune au profit du Colombien Egan Bernal. Le tout dans une situation aussi épique que chaotique : avec le mauvais temps, l'étape avait été arrêtée, et les chronos pris au sommet du Col de l'Iseran, au kilomètre 89. Julian Alaphilippe cède sa place de leader pour 1mn30. Il ne la récupérera plus et Bernal remportera le Tour 2019.

Mais pour Guillaume Di Grazia, Julian Alaphilippe ne pouvait pas le gagner. Il n'est même pas sûr que ce soit un objectif pour le coureur bourbonnais. "Julian, pour gagner le Tour, il lui manque beaucoup de choses, à commencer par une équipe. Il le sait, il aurait pu changer d'équipe, et il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que la Deceuninck lui offre d'autres garanties pour gagner les épreuves qu'il veut gagner, c'est-à-dire les grands classiques."

"Avant le Tour, je pense que l'objectif de Julian est de gagner le Tour des Flandres" - Guillaume Di Grazia, journaliste

Selon lui, Julian Alaphilippe n'a même pas intérêt à viser la victoire sur le Tour de France. "Julian est comme son père, il aime bien mettre l'ambiance, il aime être au contact du public. Je ne suis pas sûr qu'il en ait envie, et que ce soit dans son intérêt."

Orages et désespoirs, le livre de Guillaume di Grazia sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies