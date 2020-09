Le loirétain Pierre Rolland, deuxième de la douzième étape du Tour de France à Sarran (Corrèze)

Le coureur loirétain Pierre Rolland, 33 ans, termine deuxième de la douzième étape du Tour de France, à Sarran en Corrèze. C'est le suisse Marc Hirschi qui s'est imposé en solitaire. Pierre Rolland était dans un groupe de poursuivants et a attaqué seul à un peu mois de deux kilomètres de l'arrivée.

Le coureur de B&B Hôtels - Vital Concept termine à 47 secondes du vainqueur du jour et remonte à la 20ème place au classement général de la Grande Boucle, à 18 minutes 57 secondes du maillot jaune Primoz Roglic.

Pas de regrets, Hirschi était plus fort"

Interrogé sur France 2, le natif de Gien, double vainqueur d'étape dans le passé, explique : "on ne peut pas se satisfaire d'une deuxième place d'étape, c'est sûr", mais sur cette étape entre Chauvigny (Vienne) et Sarran (Corrèze), il n'a "pas de regret, il [Marc Hirschi] était simplement plus fort". Pierre Rolland dit espérer "quo'n verra un Vital Concept sur la première marche du podium avant l'arrivée à Paris".