Le manager de Roubaix Lille Métropole se dit "abattu mais optimiste" pour remplacer son sponsor Go Sport

Se battre contre le chrono, une épreuve habituelle dans le milieu de cyclisme. Mais c'est un contre-la-montre un peu particulier qui débute au vélo-club de Roubaix qui doit trouver d'ici la fin mai un sponsor pour remplacer Go Sport. L'enseigne française s'était engagée pour 3 ans avec l'équipe nordiste, jusqu'à fin 2024, apportant 500 000€ par an. Ses difficultés financières l'empêchent d'honorer ses engagements : un premier versement au vélo-club de Roubaix d'environ 250 000€ attendu début janvier n'est jamais tombé et ne tombera jamais. "On ne peut pas être serein, il y a une inquiétude quant au devenir de la structure, explique Daniel Verbrackel, le manager général. On a de la visibilité jusqu'à fin mai avec les 4 jours de Dunkerque, après, ça sera très très compliqué". Le sponsoring permettait de financer l'équipe professionnelle qui évolue en 3ème division mondiale mais aussi le Vélo-Club de Roubaix qui compte 320 licenciés sur route, piste, bmw et cyclo et qui organisent les Paris-Roubaix Juniors, Espoirs et Cyclo qui ont été remportés par des graines de champions dan sle passé : Geraint Thomas (2004), Tom Pidcock (2017), Florian Sénéchal (2011). C'est tout cela qui pourrait disparaître faute de soutien financier.

ⓘ Publicité

Les propos très durs du propriétaire de Go Sport

Cette fin de collaboration se fait dans un contexte tendu après les déclarations de Michel Ohayon, le propriétaire de la holding qui possède Go Sport. Dans une interview au magazine Challenges, l'homme d'affaires reconnaissait que "c'était une connerie" d'avoir sponsorisé l'équipe cycliste de Roubaix, réglant au passage ses comptes avec le patron de l'enseigne, Wilhelm Hubner qui avait pris la présidence du Vélo-Club de Roubaix. Daniel Verbrackel dit "avoir très mal" en lisant ces propos :

"Je pense que Michel Ohayon s'est surtout servi du partenariat avec nous comme leurre" - D. Verbrackel

Daniel Verbrackel, manager de Roubaix Lille Métropole © Radio France - Stéphane Barbereau

"Quand je lis le journal Le Monde où Michel Ohayon se fait dézinguer dans sa gestion d'entreprises, je pense que la personne à mettre dans le collimateur c'est Michel Ohayon et pas ce qui a été fait avec Go Sport". La structure professionnelle a été créée en 2007, avant cela il y avait l'équipe La Redoute qui a vu passer d'anciens cyclistes comme Cédric Vasseur, Laurent Desbiens ou encore Arnaud Tourant. La priorité pour le manager nordiste, c'est surtout apporter de la sérénité aux spécialistes de la piste qui débute la période de qualification pour les JO de Paris 2024 : Thomas Boudat, Thomas Denis, Valentin Tabellion ou encore le Nordiste Tom Derache.