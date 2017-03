Le Manchois Anthony Delaplace remporte le Tour de Normandie 2017

Au terme d'une dernière étape rapide, remportée au sprint par Clément Orceau (Vendée U), Anthony Delaplace (Fortuneo Vital Concept) s'est adjugé le Tour de Normandie 2017. Le Manchois termine devant deux autres Français, Justin Mottier (VC Pays de Loudéac) et Justin Jules (Veranclassic).

Le scenario rêvé a pris forme sous les yeux de la Normandie entière, pendant sept jours. Favori de l'épreuve, le Valognais Anthony Delaplace a remporté la 37ème édition du Tour de Normandie. Vainqueur de la première étape, il a su conserver son maillot jaune durant toute la semaine de compétition, malgré une faible avance au classement général, notamment sur Justin Jules, 3e au final.

Comme annoncé, la première étape, entre Bourg-Achard et Gonfreville-l'Orcher, a été décisive. Le podium au sommet de la côte de l'Estuaire aura été celui à l'issue de l'ultime étape entre Sourdeval et Caen. Quinze ans après la victoire de Jérôme Pineau, un Normand parvient à s'imposer sur le tour régional. De cette semaine de course, on retiendra la malice Justin Mottier, deuxième du classement général, la pugnacité de Justin Jules, troisième et maillot vert du meilleur sprinteur. Au palmarès 2017, l'espoir russe Pavel Sivakov, meilleur grimpeur, la révélation Mathieu Burgaudeau, maillot Rouge et Jaune du plus Conquérant, Romain Bacon, tunique rouge des Points chauds et Boris Vallée (BEL), vainqueur du prix Eco-citoyen.

Orceau pour la 4e française

La dernière étape, longue de 145 kilomètres entre Sourdeval et Caen s'est terminée au sprint, comme de coutume. Le jeune sprinteur français de Vendée U Clément Orceau a raflé la mise, devant un autre tricolore, Morgan Kneisky (Armée de Terre), l'Australien Alex Frame et le malheureux Justin Jules, aux portes d'une bonification qui aurait pu le hisser sur la deuxième marche du podium.

France : 4 - 3 : Pays-Bas

Le succès d'Orceau permet aux Français de remporter la guéguerre de clocher face aux Néerlandais. Avant cette ultime étape, chaque pays avant remporté trois étapes sur ce Tour de Normandie. Jakobsen à Forges les Eaux, Van Schip à Elbeuf sur Seine, Ariesen à Bagnoles de l'Orne avaient placé les Oranje en pole position, mais au final, les victoires de Delaplace à Gonfreville l'Orcher, Jules à Argentan, Gaudin à Ducey-les-Chéris et Orceau à Caen ont eu raison de la forme batave.

Classements