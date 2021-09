Le manchois Benoit Cosnefroy en bronze au championnat d'Europe de cyclisme

Du bronze pour Benoit Cosnefroy. Le coureur manchois de l'équipe AG2R-Citroën a terminé troisième du championnat d'Europe de cyclisme, ce dimanche après-midi à Trente en Italie. L’Italien Sonny Colbrelli et le Belge Remco Evenepoel l'ont devancé. Ils terminent respectivement premier et deuxième.

Sur le plan personnel, je préfère avoir une médaille que rien du tout. Après, on venait vraiment chercher le titre avec l'équipe de France. On a tout fait, sincèrement, j'ai tout donné, même dans le dernier tour, pour aller chercher cette médaille. Je n'ai rien pu faire face aux deux dans le final. Je n'ai jamais pu récupérer de la première attaque de Remco. Dans la descente, j'étais à fond et la sentence a été irrévocable dans la montée. - Benoit Cosnefroy au micro de L'Equipe