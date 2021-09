Le manchois Benoit Cosnefroy termine 19ème aux mondiaux de cyclisme en Belgique

À la fin, Julian Alaphilippe garde son titre de champion du monde. L'équipe de France de cyclisme était aux avant-postes ce dimanche aux mondiaux de cyclisme en Belgique, entre Anvers et Louvain. Parmi les coureurs sélectionnés, le manchois Benoit Cosnefroy termine 19ème de la course en ligne. "A l'arrivée, c'était un sentiment du bonheur. Comment Julian a fait pour renouveler l'exploit. Sincèrement j'espère un jour pouvoir vivre ce qu'il vit et je me dis que deux fois d'affilée quand même, c'est vraiment fort. Il faut être le meilleur de la course dans le final. C'est clair, qu'il fait partie des grands parmi les grands", commente le coureur de Rauville-la-Bigot, encore étonné de la prouesse de son co-équipier.

Julian Alaphilippe conserve donc son maillot arc-en-ciel. Il a devancé le Néerlandais Dylan van Baarle et le Danois Michael Valgren, respectivement deuxième et troisième. Le cycliste du Cher met fin à 24 ans de disette pour les bleus. Le dernier doublé sur des mondiaux de cyclisme datait de 1997 avec Laurent Brochard.

Benoit Cosnefroy en bon co-équipier

Un doublé qu'il doit aussi à ses co-équipiers, qui n'ont rien lâché sur les 268,3 kilomètres de la course, comme Benoit Cosnefroy. Le manchois fut le premier français a attaqué à 150 kilomètres de l'arrivée. "On est tous à fond dans le projet équipe de France. Moi quand on m'a dit d'attaquer, j'y suis allé tête baissé et je n'avais aucun doute sur la stratégie de l'équipe. Je suis à 100% pour les collectif et c'était pareil pour tous les gars aujourd'hui", continue le coureur.

Benoit Cosnefroy confirme avec cette course une nouvelle fois qu'il mérite sa place en équipe de France de cyclisme, après une médaille de bronze au championnat d'Europe il y a deux semaines.