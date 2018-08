Laval, France

Arnaud Courteille aime la Bretagne. Et tant mieux car il va y rester pour les deux prochaines années. Son équipe du Vital Concept Cycling Club, basée à Theix dans le Morbihan, annonce qu'elle a prolongé le contrat du coureur mayennais jusqu'à fin 2020. L'équipe, managée par Jérôme Pineau a été créée cette année.

Sur le site internet du Vital Concept Cycling Club, Arnaud Courteille dresse un premier bilan de sa saison. «Je suis un éternel insatisfait, reconnaît Arnaud, j’aurais aimé être davantage performant sur le plan individuel mais j’ai tout de même pris beaucoup de plaisir sur les épreuves montagneuses du printemps. Echappé sur le Critérium du Dauphiné puis deux fois 2e sur le Tour de Savoie Mont-Blanc, voilà longtemps que je n’avais plus connu ces sensations et ressenti autant de considération. Dès le début de saison, j’avais été agréablement surpris par l’ambiance et le professionnalisme de l’équipe, alors encore en phase de construction. Se sentir soutenu par l’ensemble du staff, échanger au quotidien ou presque avec son manager général, capable d’appeler ses coureurs lorsqu’ils sont à la maison, blessés ou en phase d’entraînement, cela n’a pas de prix. Jérôme nous a transmis son élan en nous boostant, nous remobilisant, nous encourageant au fil de la saison et la manière dont le Club évolue me donne envie de poursuivre l’aventure au sein de l’équipe» peut-on lire sur le site du club.

Arnaud Courteille participe actuellement au Tour du Poitou-Charentes. Après avoir disputé le Tour du Limousin, il enchaînera avec la Bretagne Classic, dimanche 26 août autour de Plouay.