Le Mayennais Clément Davy profite pleinement des succès d'Arnaud Démare sur le Tour d'Italie

Ce jeudi 12 mai, le Français Arnaud Démare a remporté son deuxième succès en deux jours sur le Tour d'Italie, faisant du sprinteur de la Groupama-FDJ de Marc Madiot, le coureur tricolore ayant remporté le plus d'étapes sur cette épreuve. Et si le sourire est rayonnant sur le visage d'Arnaud Démare, il y a un autre coureur qui savoure, c'est Clément Davy.

Le Mayennais a largement contribué à ces deux victoires mercredi et jeudi. Lors de la 5e étape, le solide rouleur de la Groupama-FDJ a beaucoup donné pour ramener son leader d'équipe aux avants-postes du peloton. Et ce jour, Clément Davy a longtemps roulé en tête du peloton, à "bouffer du vent" selon l'expression consacrée. Comme il l'avait fait l'an dernier sur les Boucles de la Mayenne (trois victoires d'étape et le général pour Démare).

Pour France Bleu Mayenne, le coureur de 23 ans a livré ses impressions, alors qu'il dispute son premier grand Tour : "une longue journée, surtout mentalement car physiquement, c'était moins dur que les deux jours précédents. J'ai beaucoup donné lorsque ça roulait dur à 20-25 kilomètres de l'arrivée. Je me suis relevé à dix kilomètres de la ligne. Les efforts ont été récompensés une nouvelle fois. Pour mon premier grand Tour, c'est chouette. C'est une belle expérience. Je savoure ce que l'équipe est en train de vivre car on peut aussi connaître des 'bas' dans une épreuve de trois semaines."

Clément Davy a terminé à la dernière place de l'étape à 5'13 de son leader. Au classement général, le Mayennais pointe à la 168e place à plus de 52 minutes du leader de l'épreuve, l'Espagnol, Juan Pedro Lopez.