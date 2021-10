Le Mayennais Clément Davy sur Paris-Roubaix : "je veux aller au bout, faire le tour du vélodrome"

Paris-Roubaix, ses pavés, sa trouée d'Arenberg, son carrefour de l'Arbre, son vélodrome. Après deux ans et demi d'absence au calendrier cycliste en raison de la crise sanitaire, la Reine des classiques fait son grand retour.

Et le Mayennais, Clément Davy (23 ans) est au départ de la célèbre course disputée sur les pavés du Nord. Le coureur de Fougerolles-du-Plessis a appris la nouvelle mardi dernier : "je suis très content de participer, pour ma première année au plus haut niveau, à mon deuxième monument cycliste (ndlr : il y en cinq dans le calendrier mondial). Je connais cette course, car j'y ai participé deux fois chez les espoirs. Mais lors de la reconnaissance effectuée vendredi avec l'équipe, j'ai pu remarquer qu'il y a certains secteurs pavés qui sont plus "méchants" que ce que j'ai pu connaître en espoirs. C'est bien au Paris-Roubaix professionnel auquel je vais participer, et c'est encore une autre dimension."

Clément Davy a dompté les pavés

Clément Davy s'est illustrée la semaine dernière lors du Grand Prix de Denain, course disputée dans la même région. Le Mayennais aime les pavés, il s'y sent à l'aise : "c'est un terrain qui me correspond vraiment bien. Les pavés, le plat. Il faut être bon rouleur et à l'aise sur les pavés, je pense que c'est le cas. Mais ça reste Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord donc tout est incertain. On verra dimanche soir comment je m'en suis sorti".

Après avoir bouclé Milan San Remo en début de saison (162e au terme de 299 kilomètres), le coureur mayennais souhaite à tout prix rallier l'arrivée ce dimanche et entrer dans le mythique vélodrome de Roubaix : "ça va être un Paris-Roubaix très rapide si le vent est favorable. On ne peut pas savoir ce que la course nous réserve, mais j'ai vraiment en tête d'aller jusqu'au bout. Si je n'arrive pas à Roubaix au vélodrome, ce sera décevant. Si le corps le permet, je pense que je serai à l'arrivée."

Clément Davy aura notamment pour mission de protéger ses deux leaders, Arnaud Démare et Stefan Küng.

Rappelons que le manager de l'équipe de Clément Davy, le Mayennais Marc Madiot a remporté Paris-Roubaix à deux reprises, en 1985 et 1991.