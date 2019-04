Plus de peur que de mal pour le Montluçonnais Julian Alaphilippe après sa chute sur le tour du Pays basque

Montluçon, Allier, France

La chute collective est intervenue à un peu plus de 5 km de l'arrivée alors que le peloton frottait sérieusement. Le Montluçonnais est resté de longues minutes à terre en se tenant un poignet, mais il a fini par remonter sur son vélo pour terminer l'étape, un genou ensanglanté, avec plus de 12 minutes sur le vainqueur du jour, l'Allemand Maximilian Schachmann (BORA), qui conforte son maillot de leader.

L'énorme chute qui a mis à terre Alaphilippe, Kwiatkowski et Thomashttps://t.co/v3V7RcM3GE — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) April 10, 2019

Les Ardennaises en ligne de mire

Impressionnant vainqueur dans un sprint en montée mardi lors de la 2e étape, Julian Alaphilippe a évidemment dit adieu à tout espoir de victoire finale, mais l'essentiel n'est plus là. Un départ demain semble presque anecdotique, on craint surtout pour les prochaines grandes échéances cochées par le Bourbonnais : les classiques ardennaises (Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège).

Après le bonheur de la victoire mardi, Alaphilippe a lourdement chuté sur le Tour du Pays basque © Maxppp - JESUS DIGES

Ses blessures ne sont pas sérieuses - attaché de presse de Deceuninck-Quick Step

Si l'on attend des nouvelles plus précises de son état de santé, l'attaché de presse de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step, Phil Lowe, a déclaré en début de soirée que «ses blessures ne sont pas sérieuses». Le bilan médical communiqué un peu plus tard par l'organisation de l'épreuve fait état de "multiples contusions", mais pas de blessure sérieuse. Il "reste en course" et devrait donc être au départ de la 4e étape jeudi.

On se souvient que Julian Alaphilippe avait abandonné en 2017 sur ce même Tour du Pays basque. Une blessure à un genou consécutive à une chute, qui lui avait valu un repos forcé de deux mois...