"Le moral, je ne l'ai jamais perdu" : Julian Alaphilippe combatif pour le Tour d'Espagne

Sept mois de galère qui vont peut-être prendre fin. Voilà l'objectif de Julian Alaphilippe au moment d'aborder la dernière ligne droite de sa saison. Le cycliste originaire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher veut passer à autre chose, après plusieurs chutes, des blessures et une semaine d'absence à cause du Covid. Il est au départ du Tour d'Espagne, ce vendredi. Il visera ensuite les Mondiaux, avec un statut de double champion en titre.

"Prendre des volées avec le maillot de champion du monde sur des courses moins relevées, ce sont des moments plus compliqués", concède le Berrichon. "Mais le moral, je ne l'ai jamais perdu", ajoute-t-il en conférence de presse. Sur le Tour de l'Ain, la semaine dernière, il ne s'est pas imposé malgré des attaques lors des trois étapes. Pas de quoi le frustrer, malgré toutes les attentes du public "qui s'attend à me voir gagner tout de suite quand je remonte sur le vélo".

Pendant ces trois semaines de course, Julian Alaphilippe va pouvoir confirmer ses meilleures sensations physiques. Il pourra se mêler à la lutte pour des victoires d'étape. Il sera au service de son équipe et de son leader, le Belge Remco Evenpoel. "J'ai encore beaucoup de grinta pour briller en cette fin de saison. J'ai un état d'esprit complètement différent par rapport aux dernières semaines, ça va encore s'améliorer et j'ai envie de faire mon maximum sur ce Tour d'Espagne", conclut le cycliste qui aimerait rajouter de belles lignes à un palmarès déjà exceptionnel.