Le néo-professionnel mayennais Enzo Boulet sera au départ des Boucles de la Mayenne

Enzo Boulet soufflera ses 20 bougies dans trois semaines et s'apprête à plonger dans le grand bain. Le week-end prochain, le coureur originaire d'Ernée va débuter sa saison sur route. D'abord sur des courses semi-professionnelles

au sein de sa nouvelle équipe, CIC U Nantes : "je commence ma saison sur les Plages vendéennes les 11 et 12 février. Et après, ce sera ma réelle première course chez les professionnels avec le Grand Prix de Denain en Coupe de France. ce sera certainement un grand moment. Une belle course avec des pavés, histoire de bien se mettre dans l'ambiance tout de suite. Je pense que ça va être génial."

Le GP de Denain puis Cholet-Pays-de-la-Loire et la Route Adélie (Vitré) en mars sont au programme d'Enzo Boulet. Trois courses inscrites au calendrier de la Coupe de France.

ⓘ Publicité

Spectateur des Boucles depuis tout gamin

Le fils de l'ancien coureur amateur Mickaël Boulet annonce qu'il sera au départ des Boucles de la Mayenne, fin mai. Émotions garanties pour Enzo : "j'ai retrouvé des photos chez mes parents qui datent d'une dizaine d'années. J'étais au prologue des Boucles avec Jacky Durand. Voir ça et se dire que dix ans après, je vais participer à cette course. Avec le public, ma famille qui sera sur place, les encouragements, je pense que c'est une course qui va être belle et qui restera longtemps gravé dans ma mémoire. Cela s'annonce beau, en Mayenne, où j'ai vécu 15 ans, sur des routes que je connais donc je pense que ça va être un beau moment."

Un rêve d'enfant qui se réalise pour Enzo, l'aîné d'une famille fana de vélo. Son frère cadet, Eliott, suit le même chemin. Il bénéficie, comme trois autres coureurs Juniors, du soutien logistique de la Groupama-FDJ des frères Madiot.