Le directeur sportif normand Mickaël Leveau vient renforcer l'équipe de Laval Cyclisme 53 en Nationale 1

L'équipe de Nationale 1 de Laval Cyclisme 53 poursuit son développement. Le club annonce l'arrivée de Mickaël Leveau, un directeur sportif d'expérience dans le milieu du cyclisme amateur. A 44 ans, l'ancien D.S du Team Véranda Rideau-U, du VC Rouen 76 et de Côtes d'Armor Marie-Morin vient épauler comme adjoint, le directeur sportif numéro 1, Steven Laurent. Pour ce dernier, "c'est une nouvelle étape dans le développement du club. On passe un nouveau palier pour l'équipe." Ce recrutement coïncide également avec l'apparition d'un nouveau sponsor, l'enseigne Véranda Rideau. Le patron vendéen, Gustave Rideau et Mickaël Leveau ont en effet noués des liens très forts entre eux.

L'ancien coureur professionnel, Vincent Jérôme, reste le manager sportif de l'équipe de Nationale 1. Et le directeur sportif Steven Laurent aura comme adjoints en 2021, Pierre Guével et Mickaël Leveau qui sont à mi-temps tous les deux. Cela permettra notamment à l'équipe d'être sur plusieurs fronts à la fois lors d'une même semaine.

En février, les coureurs de Laval Cyclisme 53 vont partir en stage dans le sud de la France avec également au programme des courses dans le département du Var.