Le parcours détaillé du 54e Tour du Limousin-Périgord dévoilé officiellement

Ce n'était pas un secret pour personne. Sur France Bleu, nous vous avions révélé les villes départ et arrivée de ce 54e Tour du Limousin en octobre dernier. Mais, le parfum de cette 54e édition commence à se sentir dans la région, comme on l'a compris avec cette présentation officielle des quatre étapes prévues du 17 au 20 août prochain. Leur tracé a été dévoilé précisément par Claude Fayemendy et Christian Courbatère.

Deux premières étapes en Creuse et en Périgord

La première étape de ce 54e Tour du Limousin-Périgord emmènera le peloton en Creuse. Isle sera ville départ pour la première fois. "Il y aura deux portions" explique Christian Courbatère, le commissaire général de la course. _"La moitié de l'étape va être facile, avant une portion un peu plus difficile dans les monts de Guéret. _La dernière côte (de Glénic) se trouve à près de 25 kilomètres de l'arrivée. Puis, on atteindra une partie descendante dans des petites routes avant l'arrivée à Saint-Feyre" précise-t-il.

La deuxième étape s'affirme comme un mastodonte de cette édition. Partie d'Agonac (Dordogne), cette étape se révèlera très accidentée jusqu'à Payzac, favorable à des puncheurs qui aiment grimper légèrement. La côte de Charoncle (1,2km à 7,67% de dénivelé) clôturera une étape où deux autres côtes dures (Moulin du Pont, Pervendoux) auront fait la différence. "Ce sera la plus dure" confie Claude Fayemendy, le président de Tour du Limousin Organisation.

Départ inédit en Corrèze et étape hommage à Poupou

Le lendemain, le Tour du Limousin-Périgord optera pour un départ inédit : il se fera à Bugeat, à l'Espace Mille Sources. Le dernier départ de cette commune date de 1992. Le maire, Jean-Yves Urbain, se dit "très satisfait" par ce départ, "d'autant plus que le départ se fera de Bugeat, mais que les coureurs feront une boucle jusqu'à Saint-Merd-Les-Oussines puis redescendront sur Bugeat, ce qui nous permettra de garder les spectateurs plus longtemps dans notre commune" se réjouit-il. Les coureurs descendront ensuite en Basse-Corrèze, du côté de Pompadour, Ségur-le-Château avant d'arriver à Lubersac.

Le 20 août sera une journée "où il y aura de l'émotion le matin" confie le président Fayemendy. Au départ de Sauviat sur Vige, les coureurs emprunteront les routes direction Saint-Léonard-de-Noblat. "Ce sont les routes d'entraînement de Raymond [Poulidor]". Un hommage en quelque sorte, alors que son petit-fils fait la fierté du Limousin sur le Tour de France. Mais rien ne dit qu'il sera présent sur le Tour du Limousin. "Tout dépendra de comment il sort du Tour de France et des Jeux Olympiques de VTT. Mais, s'il a envie d'une remise en route, il sera le bienvenu, ce que nous souhaitons" confie le malicieux président Claude Fayemendy. Les coureurs en termineront sur le boulevard de Beaublanc à Limoges.

19 équipes ont assuré leur présence. Mais les coureurs ne seront annoncés que plus tardivement.