Le parcours du contre-la-montre de la Vuelta dans les rues de Nîmes

La première étape de la Vuelta, le tour cycliste d'Espagne, s'élancera ce samedi à 17h30 depuis la Maison Carrée. Découvrez tout le parcours de ce contre-la-montre dans les rues de Nîmes.

Le départ est prévu à 17h30 ce samedi. Les 198 coureurs de cette Vuelta, le tour cycliste d'Espagne, s'élanceront depuis la Maison Carrée de Nîmes pour un contre-la-montre par équipe. Une rampe a d'ailleurs été installée sur les marches de la Maison Carrée. Les 22 équipes parcourront alors près de 14 kilomètres à travers la ville. Les départs s'échelonneront toutes les cinq minutes.

Après le départ depuis la Maison Carrée, les coureurs emprunteront la rue Auguste, avant de rejoindre les boulevards Gambetta, Amiral Courbet et Libération. Les cyclistes traverseront ensuite les Arènes de Nîmes sous les ovations de la foule. Viendront ensuite le boulevard Victor Hugo, la rue Emile Jamais, l'avenue Jean-Jaurès, jusqu'aux Jardins de la Fontaine. Puis direction place Séverine et l'avenue Pompidou. Les coureurs passeront pas le Mas de balan, le chemin des Antiquailles, la rue Kléber, avant de poursuivre rues Vincent Faïta et Sully.

Dernière ligne droite de ce contre-la-montre boulevards Talabot, Triaire, rue Dhuoda, rue de la République, avant une arrivée triomphante sur le parvis des Arènes, au niveau de la statut de Nimeño II.