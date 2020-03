Le "Paris Nice" arrive à la Côte Saint André sans public à cause du Coronavirus

L'arrivée de la cinquième étape de la course cycliste "Paris-Nice" sera jugée ce jeudi après-midi à la Côte Saint André, mais coronavirus oblige, les spectateurs seront tenus à l'écart des trois cents derniers mètres de la course. Frustrant mais compréhensible pour l'ancien coureur Bernard Thévenet.

Ce devait être le premier épisode de la fête du vélo en Isère avec ensuite le critérium du Dauphiné en juin et surtout en apothéose les trois jours "isérois" du tour de France autour du 14 juillet prochain. Mais le coronavirus en a décidé autrement et l'arrivée de la cinquième étape du Paris Nice cet après-midi à La Côte Saint André se fera "en catimini". Le public sera tenu à l'écart de la ligne d'arrivée, un périmètre de sécurité est mis en place sur les trois cents derniers mètres. Certaines animations autour de la course sont également annulées.

"C'est frustrant, mais il faut se plier aux règles sanitaires" reconnait Bernard Thévenet. L'ancien vainqueur du tour de France, aujourd'hui installé en Isère et salarié d'ASO ( la structure qui organise la course) met en avant la nécessite de protéger le public mais aussi les coureurs. Pour autant, sur France Bleu Isère, il nous livre ses conseils pou profiter de la course.

"C'est une étape propice à l'arrivée au sprint, et souvent le sprint est lancé tôt, entre la flamme rouge du dernier kilomètre et les cinq cents derniers mètres, il peut etre bien de se positionner là." Sinon l'étape traverse l'Isère en provenance de l'Allier et du Rhône via la Côte de Saint Prim, Cour et Buis, Saint Julien de l'Herms, et Faramans.

Le profil de la cinquième étape du Paris Nice - ASO