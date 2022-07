Le patron des Boucles de la Mayenne, Pierrick Guesné, attristé par la fin du Tour de Normandie cycliste

C'est une bien triste journée pour le cyclisme, dans la région et au-delà. Après 40 éditions de la course, les organisateurs du Tour de Normandie mettent la clef sous la porte, faute de moyens humains et financiers, faute d'investissement de la part de certaines collectivités locales.

"Le Tour de Normandie cycliste c’est 7 jours de course mais c’est avant tout 10 mois de travail : démarchages, réunions, reconnaissances, contacts d’équipes… A cela s’ajoute la lourdeur des règlements administratifs qui s’impose toujours plus à l’équipe. L’équipe a tout étudié, sans succès ! C’est donc avec fierté que le Comité d’Organisation ferme le grand et beau livre du Tour de Normandie. La 40ème édition aura été la dernière et nous, bénévoles, sommes fiers d’arrêter sur cette belle note. Merci !" écrivent, dans un communiqué, les organisateurs.

Pierrick Guesné, le patron des Boucles de la Mayenne, la grande épreuve voisine, se dit ce lundi attristé par la disparition de "cette si belle épreuve". Et d'ajouter sur twitter : "nous sommes confrontés à de tels lourdeurs et contraintes qu’il devient difficile de faire vivre nos événements".