"Le Pays Basque m'impressionne", confie Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France

Les trois premières étapes du Tour de France 2023 seront basques, mais les cyclistes passeront-ils la frontière Française ? La question reste en suspens ce mercredi après l'annonce du début du tracé de la grande boucle à Vitoria-Gasteiz, la capitale basque, située en Espagne. L'édition 2023 partira de Bilbao le 1er juillet 2023, et prendra le départ de villes espagnoles encore deux jours supplémentaires. Cependant la ville arrivée de la troisième étape n'a pas été dévoilée, mais elle devrait bien être Française, et quasi-assurément basque.

C'est en effet de l'autre côté de la frontière que partira la course le 1er juillet 2023, à Bilbao ville départ et arrivée. Le lendemain 2 juillet lle départ se fera à Vitoria-Gasteiz, et l'arrivée à St-Sébastien. La troisième étape partira d'Amorebieta-Etxano, et doit finir côté français. La ville retenue sera dévoilée le 27 octobre, "elle n'est pas encore choisie", précise le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, mais "on ne va pas prendre l'hélicoptère pour aller 300 km plus loin une fois qu'on sera à la frontière", assure-t-il à France Bleu Pays Basque.

"3.300 mètres de dénivelé le premier jour du Tour, ça ne s'est pas vu depuis vingt ans", Christian Prudhomme.

Il ne lâchera pas le morceau sur cette troisième ville arrivée, mais Christian Prudhomme est sûr d'une chose, "le premier maillot jaune va être réservé à un crack". Les trois étapes basques seront du grand spectacle poursuit-il au micro de France Bleu Pays Basque : "c'est vraiment fait pour que l'on retrouve, dès les premiers coups de pédale du Tour de France, les meilleurs coureurs du monde, les favoris du Tour de France dans la plus grande course du monde. C'est à dire qu'ils soient épaule contre épaule, qu'on puisse dire "tiens, celui là, il a pris, il avait l'air facile, qui est peut être quelques écarts entre certains, sait-on jamais". 3.300 mètres de dénivelé le premier jour du Tour, ça ne s'est pas vu depuis vingt ans."

Le Pays Basque sur les écrans de 190 pays

"Moi, j'ai envie que dans les 190 pays qui retransmettent le Tour de France, que ce soit à Tokyo, à Washington ou à Bogota, où qu'on soit dans le monde, on se dise ça se passe au Pays basque, poursuit le directeur du Tour de France, c'est vraiment notre souhait. Par les paysages, par la passion et par les les côtes, dont certaines sont très raides. En particulier la côte de Piqué le premier jour qui sera à 10 kilomètres de l'arrivée à Bilbao et de 2 kilomètres à 9%, mais 1,200 kilomètres à 11%. Et là, sur ses pentes, là, il n'y a pas de secret, il y aura les meilleurs."

Christian Prudhomme de confier enfin : "le Pays basque m'impressionne parce que nous avions devant nous à Vitoria-Gasteiz le président du gouvernement basque, les présidents des provinces, des présidents des villes, mais aussi les champions cyclistes d'aujourd'hui et d'hier. Alors, on a parfois tous les élus, tous les politiques. On a parfois les champions, mais il est rarissime qu'on est au même endroit au même moment pour montrer la force et la volonté des Basques de réaliser, d'organiser avec nous le plus beau des grands départs qui ait jamais existé. Ça se sent, ça se voit."

