Le Périgourdin Mickaël Delage éliminé du Tour de France : "c'est cruel mais c'est le jeu !"

Le coureur périgourdin, Mickaël Delage ne pourra pas rouler sur les routes de Dordogne avec le maillot de la Française des Jeux pour la 10e étape du Tour de France. Il a été éliminé ce dimanche, arrivé hors-délai lors de la neuvième étape.

Neuf étapes et puis s'en va. Mickaël Delage a été éliminé du Tour de France ce dimanche 9 juillet avec trois autres de ses camarades de la Française des Jeux dont le leader Arnaud Démare. Le Périgourdin est arrivé plus de 40 minutes après le vainqueur de l'étape Rigordo Uran, à Chambéry pour la neuvième étape de la Grande Boucle. Un seuil qu'il ne fallait pas dépasser.

Réaction de Mickaël Delage après son élimination. Copier

"Je suis là pour Arnaud et même quand un leader a un jour sans, ça ne se fait pas de l'abandonner. Quand il gagne c'est une équipe, quand il perd aussi. On a essayé jusqu'à au bout, on y a cru jusqu'au pied du mont du Chat," explique Mickaël Delage qui ne roulera pas sur les routes de Dordogne pour la dixième étape du Tour entre Périgueux et Bergerac. "C'est cruel mais c'est le jeu. Arnaud nous satisfait toute l'année avec les victoires, il doit avoir un petit contrecoup. Tout le monde aimerait avoir son début de saison mais il est jeune. C'est un humain," confie le coureur périgourdin. "Il y aura d'autres courses. Il faut penser aux championnats d'Europe maintenant."

Reportage aux Reynats pour l'arrivée des coureurs. Copier

A son arrivée au château des Reynats, ce dimanche soir, le Périgourdin a pu compter sur le soutien de quelques fans de vélo venu lui demander autographes et selfies. "Je suis supris du choix qui a été fait par la FDJ. Sacrifier quatre coureurs pour une seul homme c'est beaucoup. Ils ont joué ils ont perdu," dit Tanguy, venu avec son père et son frère. Emmanuelle Delage, l'épouse de Mickaël était également présente à l'hôtel avec leurs deux enfants. "Il a fait son boulot, on est forcément triste parce qu'on avait prévu de l'accueillir mardi à Mouleydier mais on est content de le voir revenir, on va s'occuper de lui." Mickaël Delage a passé la soirée aux Reynats entouré de ses proches et des ses coéquipiers. Seul Arnaud Démare n'était pas présent à la sortie du bus.